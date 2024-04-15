Попов Евдоким Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Место жительства
После 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Большой Тохты
Место жительства
До 10.10.1852
Большая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Большой Тохты (в Редкую)
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Ненила Евдокимовна
Мать ребёнка: Попова Домна Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Домна Ефимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно