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Попов Евдоким Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: Попова Елизавета Васильевна

Место жительства
После 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Большой Тохты
Место жительства
До 10.10.1852
Большая Тахта, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
По Указу Тобольской казенной палаты от 10 октября 1852 г . №11627 перечислены сей же волости из деревни Большой Тохты (в Редкую)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Ненила Евдокимовна

Мать ребёнка: Попова Домна Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Домна Ефимовна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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