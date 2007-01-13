Олексюк (Вивчарюк) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олексюк (Вивчарюк) Анна Емельяновна

Место рождения

Иванковцы, Чернівецька область

Дата рождения

26.06.1940

Дата смерти

13.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1940

Отец: Вивчарюк Емельян

Мать: Вивчарюк Стефания

Иванковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
24.09.1960

Сын: Олексюк Виктор Назарович

Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович

Рождение ребёнка
19.09.1962

Сын: Олексюк Михаил Назарович

Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович

Иванковцы, Чернівецька область
Рождение ребёнка
01.01.1969

Сын: Олексюк Василий Назарович

Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович

Рождение ребёнка
1973

Сын: Олексюк Иван Назарович

Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович

Рождение ребёнка
05.10.1975

Сын: Олексюк Николай Назарович

Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович

Рождение ребёнка
25.03.1977

Дочь: Олексюк Галина Назарович

Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович

Смерть
13.01.2007
Иванковцы, Чернівецька область

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