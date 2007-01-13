Олексюк (Вивчарюк) Анна Емельяновна
Место рождения
Дата рождения26.06.1940
Дата смерти13.01.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1940
Отец: Вивчарюк Емельян
Мать: Вивчарюк Стефания
Рождение ребёнка
24.09.1960
Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович
Рождение ребёнка
19.09.1962
Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович
Рождение ребёнка
01.01.1969
Сын: Олексюк Василий Назарович
Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович
Рождение ребёнка
1973
Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович
Рождение ребёнка
05.10.1975
Сын: Олексюк Николай Назарович
Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович
Рождение ребёнка
25.03.1977
Дочь: Олексюк Галина Назарович
Отец ребёнка: Олексюк Назарий Никифорович
Смерть
13.01.2007