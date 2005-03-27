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Белугин Анатолий

Место рождения

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.09.1938

Дата смерти

27.03.2005

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938

Отец: Белугин Андрей Алексеевич

Мать: Белугина (Сухомлинова) Ольга

Кондратьевский, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.03.2005
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Новоалтайск, город Новоалтайск, Алтайский край

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