Белугин Анатолий
Место рождения
Дата рождения20.09.1938
Дата смерти27.03.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.03.2005
Похороны
Неизвестно