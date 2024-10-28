Поляков Виктор Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1985
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1985
Отец: Поляков Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Полякова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Сергей Викторович
Мать ребёнка: Полякова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полякова Александра
Рождение ребёнка
22.03.2006
Сын: Поляков Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Полякова Александра