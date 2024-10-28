Поляков Виктор Валерьевич 06.02.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляков Виктор Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1985

Отец: Поляков Валерий

Мать: Черникова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Иван Викторович

Мать ребёнка: Полякова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Полякова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полякова Александра

Рождение ребёнка
22.03.2006

Сын: Поляков Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Полякова Александра

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