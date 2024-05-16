Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Дмитрий Станиславович
Рождение ребёнка
04.09.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазарев Дмитрий Станиславович