Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна 22.09.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарева (Артюхова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1960

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

1961 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1960

Отец: Артюхов Николай Лаврентьевич

Мать: Артюхова (Улазова) Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Дмитрий Станиславович

Рождение ребёнка
12.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Дмитрий Станиславович

Рождение ребёнка
04.09.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазарев Дмитрий Станиславович

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