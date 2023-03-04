Морозов игорь сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов игорь сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1993

Пол

Мужской

Отец

1963 г.р.

Мать

До 1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1993

Отец: Морозов Сергей Николаевич

Мать: Юдичева Елена Александровна

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