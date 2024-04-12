Овчинников Авдей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Авдей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Иван "меньшак" Авдеевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1852

Сын: Овчинников Иван "большак" Авдеевич

Мать ребёнка: Анисья

Рождение ребёнка
1856

Сын: Овчинников Иван "средняк" Авдеевич

Мать ребёнка: Анисья

Смерть
1870

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