Овчинников Авдей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Иван "меньшак" Авдеевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Овчинников Иван "большак" Авдеевич
Мать ребёнка: Анисья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Овчинников Иван "средняк" Авдеевич
Мать ребёнка: Анисья
Смерть
1870