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Сотников Василий Гаврилович

Место рождения

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

01.11.1900

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Сотников Гаврила Дементьевич

Мать: ?

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Кондаурова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сотников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1872

Сын: Сотников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1878

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна

с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сотникова Агафья Ивановна

Смерть
01.11.1900
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