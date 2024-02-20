Сотников Василий Гаврилович
Место рожденияс. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1830
Дата смерти01.11.1900
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Сотников Гаврила Дементьевич
Мать: ?
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Кондаурова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1872
Сын: Сотников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1878
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Сотникова Агафья Ивановна
с. Сластенка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1900