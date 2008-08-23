Николаев Николай Иванович
Место рождениядер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Дата рождения18.09.1946
Дата смерти23.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946
Отец: Николаев Иван Ефимович
дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1972
Москва
Рождение ребёнка
1977
Москва
Рождение ребёнка
13.03.1980
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
23.08.2008
Москва