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Николаев Николай Иванович

Место рождения

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область

Дата рождения

18.09.1946

Дата смерти

23.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1946

Отец: Николаев Иван Ефимович

Мать: Николаева Мария Андреевна

дер. Фроловка, Глазковский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Дмитриевна

Москва
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Дмитриевна

Москва
Рождение ребёнка
13.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Николаева Татьяна Дмитриевна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
23.08.2008
Москва
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