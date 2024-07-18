Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1781 и 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1786
Отец: Илья Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно