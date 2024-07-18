Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1781 и 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1794 и 1796 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1781 и 1786

Отец: Илья Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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