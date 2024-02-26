Василий Никитин (Ович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Никита Венедиктов (Ич)
Мать: Марфа Фомина (Чна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Захарова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Афимья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Ульяна Васильева (Вна)
Мать ребёнка: не указана
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
09.07.1851 ст.
Сын: Антон Васильев (Ич)
Мать ребёнка: Марфа Захарова (Вна)
Смерть
1856