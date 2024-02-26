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Василий Никитин (Ович)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

Около 1785 г.р.

Мать

Около 1789 г.р.

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Никита Венедиктов (Ич)

Мать: Марфа Фомина (Чна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Захарова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Афимья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Ульяна Васильева (Вна)

Мать ребёнка: не указана

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
09.07.1851 ст.

Сын: Антон Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Марфа Захарова (Вна)

Смерть
1856

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