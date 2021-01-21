Фёдоровна Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдоровна Наталья Павловна

Фёдоровна Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1960

Дата смерти

21.01.2021

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960

Отец: Залетный Павел Васильевич

Мать: Залетная Нина Ильинична

Рождение ребёнка
26.02.1983

Дочь: Бердюгина Анна Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.05.1985

Дочь: Лебедева Ольга Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.06.1992

Сын: Никифоров Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никифоров Николай Васильевич

Смерть
21.01.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.