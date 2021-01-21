Фёдоровна Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1960
Дата смерти21.01.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1960
Отец: Залетный Павел Васильевич
Мать: Залетная Нина Ильинична
Рождение ребёнка
26.02.1983
Дочь: Бердюгина Анна Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.05.1985
Дочь: Лебедева Ольга Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.06.1992
Сын: Никифоров Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никифоров Николай Васильевич
Смерть
21.01.2021