Плишкина (Кузьминых) Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Плишкина (Кузьминых) Татьяна

Автор
ДК
Кошкин Д.

женский, родилась Неизвестно

Отец
Кузьминых ?Неизвестно г.р.
Мать
Лаптева (Кузьминых) Галина Николаевна12.01.1957 г.р.
Супруги
Плишкин Сергей24.03.1984 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминых ?

Мать: Лаптева (Кузьминых) Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плишкин Сергей

Рождение ребёнка
02.08.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.01.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плишкин Сергей

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