Плишкина (Кузьминых) Татьяна
женский, родилась Неизвестно
ОтецКузьминых ?Неизвестно г.р.
МатьЛаптева (Кузьминых) Галина Николаевна12.01.1957 г.р.
Супруги
Плишкин Сергей24.03.1984 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьминых ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плишкин Сергей
Рождение ребёнка
02.08.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.01.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плишкин Сергей