Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фока Максимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Анна Фокична
Отец ребёнка: Фока Максимович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Алексей Фокич
Отец ребёнка: Фока Максимович
Смерть
Неизвестно