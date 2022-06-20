Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фока Максимович

Место жительства
Неизвестно
Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Анна Фокична

Отец ребёнка: Фока Максимович

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Алексей Фокич

Отец ребёнка: Фока Максимович

Лозьево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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