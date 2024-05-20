Ярославлев Пётр Пикулович 01.08.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ярославлев Пётр Пикулович

Место рождения

Новое Тимошкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1923

Отец: Ярославлев Пикул Миронович

Мать: не указана

Новое Тимошкино, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярославлева Вера Васильевна

Военная служба
С ?.05.1942 по ?.09.1943
734 стрелковый полк - телефонист
Призыв на военную службу
10.05.1942
Ранение
?.09.1942
тяжело ранен в кисть левой руки
Военная служба
С ?.09.1943 по ?.10.1943
2545 эвакогоспиталь - на излечении
Военная служба
С ?.10.1943 по ?.01.1946
263 отдельная миномётная рота - разведчик
Подвиг
С 04.10.1943 по 05.10.1943
Бородаевка, Дніпропетровська область
В боях на правом берегу Днепра 4-5 октября 1943 года в районе хут. Бородаевка, под сильным арт. и миномётным огнём противника более 7 раз исправлял порванную телефонную линию, чем обеспечил бесперебой... Показать все
Военная награда
15.10.1943
Медаль «За отвагу»
Демобилизация
12.01.1946
уволен в запас на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945
Военная награда
08.10.1946
Медаль «За победу над Германией»
Военная награда
?.08.1948
Медаль «За взятие Будапешта»
Рождение ребёнка
1949

Сын: Ярославлев Валерий Петрович

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Ярославлева Любовь Петровна

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ярославлев Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Ярославлева Нина Петровна

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1960

Сын: Ярославлев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Ярославлев Евгений Петрович

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1965

Дочь: Ярославлева Надежда Петровна

Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна

Военная награда
23.12.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно

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