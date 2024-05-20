Ярославлев Пётр Пикулович
Место рождения
Дата рождения01.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1923
Отец: Ярославлев Пикул Миронович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
С ?.05.1942 по ?.09.1943
734 стрелковый полк - телефонист
Призыв на военную службу
10.05.1942
Ранение
?.09.1942
тяжело ранен в кисть левой руки
Военная служба
С ?.09.1943 по ?.10.1943
2545 эвакогоспиталь - на излечении
Военная служба
С ?.10.1943 по ?.01.1946
263 отдельная миномётная рота - разведчик
Подвиг
С 04.10.1943 по 05.10.1943
Бородаевка, Дніпропетровська область
В боях на правом берегу Днепра 4-5 октября 1943 года в районе хут. Бородаевка, под сильным арт. и миномётным огнём противника более 7 раз исправлял порванную телефонную линию, чем обеспечил бесперебой... Показать все
Военная награда
15.10.1943
Медаль «За отвагу»
Демобилизация
12.01.1946
уволен в запас на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25.09.1945
Военная награда
08.10.1946
Медаль «За победу над Германией»
Военная награда
?.08.1948
Медаль «За взятие Будапешта»
Рождение ребёнка
1949
Сын: Ярославлев Валерий Петрович
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Ярославлева Любовь Петровна
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1956
Сын: Ярославлев Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Ярославлева Нина Петровна
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1960
Сын: Ярославлев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Ярославлев Евгений Петрович
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1965
Дочь: Ярославлева Надежда Петровна
Мать ребёнка: Ярославлева Вера Васильевна
Военная награда
23.12.1985
Орден Отечественной войны I степени
Смерть
Неизвестно