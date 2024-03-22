Седнева (Луценко) Анна Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седнева (Луценко) Анна Никаноровна

Место рождения

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Луценко Никанор Николаевич

Мать: Луценко Елена Никифоровна

Плёсо-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седнев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седнев Фёдор

Смерть
Неизвестно
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