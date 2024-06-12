Оберемко Алексей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.2020
Дочь: Автейкина Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2022
Дочь: Автейкина Милослава Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности