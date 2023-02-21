Акатова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1031
Отец ребёнка: Акатов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Акатов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.07.1929
Дочь: Болдырева Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Акатов Дмитрий Лукьянович
Рождение ребёнка
20.11.1934
Дочь: Анна Дмитриевна
Смерть
1982