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Акатова Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

Оs
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1031

Сын: Акатов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Акатов Дмитрий Лукьянович

Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Акатов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
24.07.1929

Дочь: Болдырева Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Акатов Дмитрий Лукьянович

Рождение ребёнка
20.11.1934

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1982
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