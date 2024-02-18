Рудакова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова Мария

Рудакова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ро
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шамин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Шамин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шамин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шамин Николай

Рождение ребёнка
14.07.1972

Сын: Шамин Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Шамин Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.