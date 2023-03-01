Неверова Евдокия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1901
Сын: Неверов Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Неверов Андрей Васильевич
МК Екатерининской церкви, по документам военных лет 1900 г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова Фёкла Андреевна
Отец ребёнка: Неверов Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область