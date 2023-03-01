Неверова Евдокия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова Евдокия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1901

Сын: Неверов Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Неверов Андрей Васильевич

Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
МК Екатерининской церкви, по документам военных лет 1900 г
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова Фёкла Андреевна

Отец ребёнка: Неверов Андрей Васильевич

Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Шабурова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Ишим, город Ишим, Тюменская область
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