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Клиндухов Глеб Яковлевич

Место рождения

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клиндухов Яков

Мать: не указана

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клиндухова Федосия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клиндухов Тимофей Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клиндухов Глеб Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клиндухов Иван Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клиндухов Матвей (Матфей) Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Проживал в Севастополе
Рождение ребёнка
10.11.1880 ст.

Сын: Клиндухов Федор Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Клиндухов Степан Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Проживал с семьей в г.Севастополь
Рождение ребёнка
1900

Сын: Клиндухов Петр Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область
Участник ВОВ. Награжден Орден Отечественной войны II степени в 1985г
Рождение ребёнка
1906

Сын: Клиндухов Аким Глебович

Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна

Меньшиково, Хомутовский муниципальный район, Курская область

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