Клиндухов Глеб Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Клиндухов Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клиндухов Тимофей Глебович
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клиндухов Матвей (Матфей) Глебович
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Проживал в Севастополе
Рождение ребёнка
10.11.1880 ст.
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Клиндухов Степан Глебович
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Проживал с семьей в г.Севастополь
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна
Участник ВОВ. Награжден Орден Отечественной войны II степени в 1985г
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Клиндухова Федосия Ивановна