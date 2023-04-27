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Филиппович Андрей Францевич

Место рождения

дер. Городешня-2 Климовичского р-на Могилевской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филиппович ?

Мать: (Филиппович) ?

Бракосочетание
1936

Жена: (Чиж) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
30.05.1938

Дочь: Миронова (Чиж) Зоя Андреевна

Мать ребёнка: (Чиж) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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