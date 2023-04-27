Филиппович Андрей Францевич
Место рождениядер. Городешня-2 Климовичского р-на Могилевской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филиппович ?
Мать: (Филиппович) ?
Бракосочетание
1936
Жена: (Чиж) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
30.05.1938
Дочь: Миронова (Чиж) Зоя Андреевна
Мать ребёнка: (Чиж) Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно