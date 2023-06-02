Барабашева Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Барабашев Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Криваксина Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Власов Александр Маркелович
Отец ребёнка: Власов Маркел (портной) Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно