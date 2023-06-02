Барабашева Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабашева Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Барабашев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Криваксина Ольга Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власов Александр Маркелович

Отец ребёнка: Власов Маркел (портной) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Маркел (портной) Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криваксин Михаил (писарь)

Смерть
Неизвестно
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