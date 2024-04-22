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Галаса Евдокия Ивановна

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Место рождения

Кривое, Тернопільська область

Дата рождения

23.04.1901

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1901

Отец: Галаса Иван Тимофеевич

Мать: не указана

Кривое, Тернопільська область
Крещена 23.04.1901 Повитуха - Феврония Бородайко Крестные: Андрей Березюк и Мария жена Михаила Бияк
Рождение ребёнка
09.05.1923

Сын: Волощук Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Волощук Иван Андреевич

Кривое, Тернопільська область
Крещен 20.05.1923 Повитуха - Мария Галаса Крестные: Иосиф Дякивський и Мария жена Николая Бияк
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волощук Иван Андреевич

Смерть
1972
Кривое, Тернопільська область
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