Галаса Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения23.04.1901
Дата смерти1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1901
Отец: Галаса Иван Тимофеевич
Крещена 23.04.1901 Повитуха - Феврония Бородайко Крестные: Андрей Березюк и Мария жена Михаила Бияк
Рождение ребёнка
09.05.1923
Отец ребёнка: Волощук Иван Андреевич
Крещен 20.05.1923 Повитуха - Мария Галаса Крестные: Иосиф Дякивський и Мария жена Николая Бияк
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1972