(Киселева) Еводкия Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселева) Еводкия Осиповна

Место рождения

Федосеево

Дата рождения

1921

Дата смерти

13.09.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Федосеево
Смерть
13.09.2006
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