Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
(Киселева) Еводкия Осиповна
(Киселева) Еводкия Осиповна
Написать автору
Место рождения
Федосеево
Дата рождения
1921
Дата смерти
13.09.2006
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
лМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Федосеево
Смерть
13.09.2006
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия