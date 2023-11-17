Марфа Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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