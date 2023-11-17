Марфа Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванович
Смерть
Неизвестно