Сузь / Фузь ? Гавриил Леонтьевич
Место рожденияБольшое Руссолово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Большое Руссолово
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1892
Дочь: (Сузь / Фузь ?) Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: (Иванова) Мария Алексеевна
Большое Руссолово
Смерть
Неизвестно