Сузь / Фузь ? Гавриил Леонтьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сузь / Фузь ? Гавриил Леонтьевич

Место рождения

Большое Руссолово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Руссолово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
27.09.1892

Дочь: (Сузь / Фузь ?) Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: (Иванова) Мария Алексеевна

Большое Руссолово
Смерть
Неизвестно

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