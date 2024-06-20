Давыдова Наталья Патрикеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти30.07.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Давыдова Аксинья Кузьминишна
Отец ребёнка: Давыдов Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Давыдов Кузьма Иванович
Смерть
30.07.1891 ст.