Давыдова Наталья Патрикеевна Около 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдова Наталья Патрикеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

30.07.1891 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1806 г.р.

Дети

Около 1835 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Давыдова Аксинья Кузьминишна

Отец ребёнка: Давыдов Кузьма Иванович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Давыдов Кузьма Иванович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.07.1891 ст.
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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