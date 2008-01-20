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Воронцова Вера Владимировна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

21.11.1933

Дата смерти

20.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1933

Отец: не указан

Мать: Воронцова Александра Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
30.11.1959

Сын: Шабанов Владимир Викторович

Отец ребёнка: Шабанов Виктор Васильевич

Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.10.1967

Дочь: Шабанова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Шабанов Виктор Васильевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
20.01.2008

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