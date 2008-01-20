Воронцова Вера Владимировна
Место рождения
Дата рождения21.11.1933
Дата смерти20.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1933
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1959
Сын: Шабанов Владимир Викторович
Отец ребёнка: Шабанов Виктор Васильевич
Поронайск, Поронайский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.10.1967
Дочь: Шабанова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Шабанов Виктор Васильевич
Смерть
20.01.2008