Пасечниченко Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасечниченко Дарья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1922

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1885

Дочь: Ковалева Варвара Севастьяновна

Отец ребёнка: Пасечниченко Севастьян Яковлевич (Яковлев)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пасечниченко Андрей Севастьянович

Отец ребёнка: Пасечниченко Севастьян Яковлевич (Яковлев)

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
До 1922
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