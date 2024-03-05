Конина Евлампия Мир???
Место рожденияс. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Дата рожденияМежду 1873 и 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Конин Иван Ананьевич
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно