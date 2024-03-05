Конина Евлампия Мир??? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина Евлампия Мир???

Место рождения

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область

Дата рождения

Между 1873 и 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1874 и 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1873 и 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конин Иван Ананьевич

Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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