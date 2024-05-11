Кошкарова Епроксинья Агапитовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкарова Епроксинья Агапитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошкаров Герасим Егорович

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Кошкарова) Агафья Егоровна

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кошкаров Маркел Егорович

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Когкаров Иван Егорович

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Кошкаров Андрей Егорович

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кошкаров Григорий Егорович

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: (Кошкарова) Нина Егоровна

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Кошкарова) Лампия Егоровна

Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович

Смерть
Неизвестно

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