Кошкарова Епроксинья Агапитовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошкаров Герасим Егорович
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Кошкарова) Агафья Егоровна
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кошкаров Григорий Егорович
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: (Кошкарова) Нина Егоровна
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Кошкарова) Лампия Егоровна
Отец ребёнка: Кошкаров Егор Екимович
Смерть
Неизвестно