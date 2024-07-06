Кондаков Василий Иннокентьевич 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондаков Василий Иннокентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

06.07.1960

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондакова Полина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Румянцева (Кондакова) Галина Васильевна

Мать ребёнка: Кондакова Полина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондакова Галина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.07.1960

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