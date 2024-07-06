Кондаков Василий Иннокентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти06.07.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Румянцева (Кондакова) Галина Васильевна
Мать ребёнка: Кондакова Полина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондакова Галина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.07.1960