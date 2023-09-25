Жданюк Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980
Отец: Завдский Пётр Петрович
Рождение ребёнка
31.08.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жданюк Сергей Петрович
Рождение ребёнка
17.04.2012
Дочь: Жданюк Маргарита Сергеевна
Отец ребёнка: Жданюк Сергей Петрович
Рождение ребёнка
19.10.2015
Дочь: Жданюк София Сергеевна
Отец ребёнка: Жданюк Сергей Петрович