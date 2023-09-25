Жданюк Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖданюк Наталья Петровна

Жданюк Наталья Петровна

avatar

Место рождения

Молодечно, Молодечненский район, Минская область

Дата рождения

22.01.1980

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1980

Отец: Завдский Пётр Петрович

Мать: Завдская Мария Михайловна

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
31.08.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жданюк Сергей Петрович

Молодечно, Молодечненский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.04.2012

Дочь: Жданюк Маргарита Сергеевна

Отец ребёнка: Жданюк Сергей Петрович

Рождение ребёнка
19.10.2015

Дочь: Жданюк София Сергеевна

Отец ребёнка: Жданюк Сергей Петрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.