Стрельцова Наталья Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Стрельцов Алексей Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Рождение ребёнка
06.05.1893
Дочь: (Стрельцова) Гликерия Сафоновна
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стрельцов Федор Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1895
Сын: Стрельцов Михаил Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Рождение ребёнка
28.04.1899
Сын: Стрельцов Никифор Софроньевич
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Стрельцова) Екатерина Сафоновна
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Стрельцова) Марфа Сафоновна
Отец ребёнка: Стрельцов Софроний Андреевич
Смерть
Неизвестно