Парфенова Кристина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1993

Отец: Прошкин Александр Михайлович

Мать: Парфенова Оксана Ивановна

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