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Парфенова Кристина
Парфенова Кристина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1993
Пол
Женский
Отец
Прошкин Александр Михайлович
Мать
Парфенова Оксана Ивановна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1993
Отец:
Прошкин Александр Михайлович
Мать:
Парфенова Оксана Ивановна
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