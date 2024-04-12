Золото Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1893
Дата смерти08.09.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893
Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-212,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-211.
Крещение
03.09.1893
ГАДО,Ф_426-1-6,кадр-211,м/к-1893г.лист-212,зап.-60. | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Федора Барахтара сын - Стефан и Кирикия Саввична Сарбаш
Смерть
08.09.1893
Причина смерти: Болезнь-от кашля | Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-248,зап.-55,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-247.
Похороны
09.09.1893