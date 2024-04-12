Золото Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото Василий Дмитриевич

Золото Василий Дмитриевич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.09.1893

Дата смерти

08.09.1893

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893

Отец: Золото Дмитрий Васильевич

Мать: Золото Евдокия Дмитриевна

Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-212,зап.-60,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-211.
Крещение
03.09.1893
ГАДО,Ф_426-1-6,кадр-211,м/к-1893г.лист-212,зап.-60. | Godparents:Новокаракубские поселяне ; Федора Барахтара сын - Стефан и Кирикия Саввична Сарбаш
Смерть
08.09.1893
Причина смерти: Болезнь-от кашля | Николаевская церковь,м/к-1893г.лист-248,зап.-55,ГАДО,Ф - 426-1-6,кадр-247.
Похороны
09.09.1893
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close