Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1158
Дата смерти19.05.1205
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1158
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1178
Рождение ребёнка
26.10.1178
Дочь: (Vsevolodovna) Sbyslava Pelageya
Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Рождение ребёнка
1181
Дочь: (Vsevolodovna) Verkhuslava Anastasiya
Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Рождение ребёнка
02.05.1187
Сын: Vsevolodovich Boris
Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Рождение ребёнка
1188
Сын: Vsevolodovich Gleb
Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Рождение ребёнка
26.11.1188
Сын: Vsevolodovich Georgy
Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Рождение ребёнка
1189
Сын: Vsevolodovich Yurij
Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо
Рождение ребёнка
08.02.1191
Смерть
19.05.1205