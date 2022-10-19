Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюрикович Владимирский (Рюрикович Ростовский) Мария Шварновна

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Место рождения

Владимир-Волынский, Волинська область

Дата рождения

Около 1158

Дата смерти

19.05.1205

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1158

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
18.05.1178

Сын: Рюрикович Ростовский Константин Всеволодович

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Рождение ребёнка
26.10.1178

Дочь: (Vsevolodovna) Sbyslava Pelageya

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1181

Дочь: (Vsevolodovna) Verkhuslava Anastasiya

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.05.1187

Сын: Vsevolodovich Boris

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
1188

Сын: Vsevolodovich Gleb

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
26.11.1188

Сын: Vsevolodovich Georgy

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Рождение ребёнка
1189

Сын: Vsevolodovich Yurij

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Владимир-Волынский, Волинська область
Рождение ребёнка
08.02.1191

Сын: Рюрикович Ростовский Ярослав Всеволодович

Отец ребёнка: Рюрикович Владимирский Всеволод гнездо

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Смерть
19.05.1205
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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