Ковтун Евфимия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ковтун Евфимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1853

Сын: Ковтун Ирадион Алексеевич

Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.01.1853

Сын: Ковтун Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.04.1853

Дочь: Ковтун Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
08.06.1859

Сын: Ковтун Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.12.1860

Сын: Ковтун Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич

Кунашовка, Чернігівська область

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