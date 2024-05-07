Ковтун Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1853
Сын: Ковтун Ирадион Алексеевич
Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
05.01.1853
Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
09.04.1853
Дочь: Ковтун Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
08.06.1859
Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1860
Сын: Ковтун Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ковтун Алексей Николаевич