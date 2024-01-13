Ровенских Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровенских Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1957 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ровенских (Травкина) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1980

Сын: Ровенских Роман

Мать ребёнка: Ровенских (Травкина) Любовь Михайловна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1985

Дочь: Ровенских Светлана

Мать ребёнка: Ровенских (Травкина) Любовь Михайловна

Губкин, Губкинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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