Ровенских Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1980
Сын: Ровенских Роман
Мать ребёнка: Ровенских (Травкина) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Ровенских Светлана
Мать ребёнка: Ровенских (Травкина) Любовь Михайловна
Смерть
Неизвестно