Чигрина (Рахманинова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чигрина (Рахманинова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1955

Дата смерти

29.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1955

Отец: Шевченко Иван Александрович

Мать: Рахманинова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1982

Дочь: Воронкова Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Чигрин Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
08.07.1985

Дочь: Чигрина Лилия Григорьевна

Отец ребёнка: Чигрин Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чигрин Григорий Дмитриевич

Смерть
29.10.2001
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