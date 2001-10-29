Чигрина (Рахманинова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1955
Дата смерти29.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1955
Рождение ребёнка
04.01.1982
Дочь: Воронкова Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Чигрин Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1985
Дочь: Чигрина Лилия Григорьевна
Отец ребёнка: Чигрин Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.2001