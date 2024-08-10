Галялетдинова Банат Галялетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Галялетдинова - -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галялетдинова Кашифя Багаутдиновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галялетдинова Фаимя Багаутдиновна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно