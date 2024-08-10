Галялетдинова Банат Галялетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галялетдинова Банат Галялетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Галялетдинова - -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галялетдинова Кашифя Багаутдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галялетдинова Фаимя Багаутдиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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