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Морозова Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Невтякова Агрипина Петровна

Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нюхтяков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
21.05.1877

Дочь: Нюхтякова Елена Петровна

Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
01.08.1879

Сын: Нефтяков Василий Петрович

Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
22.07.1880

Сын: Нефтяков Прокопий Петрович

Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Невтякова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
14.02.1885

Дочь: Нюхтякова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович

Смерть
Неизвестно

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