Морозова Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Невтякова Агрипина Петровна
Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1877
Дочь: Нюхтякова Елена Петровна
Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1879
Сын: Нефтяков Василий Петрович
Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
22.07.1880
Сын: Нефтяков Прокопий Петрович
Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Невтякова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
14.02.1885
Дочь: Нюхтякова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Нюхтяков Пётр Семёнович
Смерть
Неизвестно