(Клещ) Олеся Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.2002
Отец ребёнка: Клещ Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
16.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Клещ Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещ Егор Андреевич
Отец ребёнка: Клещ Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно