(Клещ) Олеся Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Клещ) Олеся Валерьевна

(Клещ) Олеся Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.2002

Сын: Клещ Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Клещ Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
16.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Клещ Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещ Егор Андреевич

Отец ребёнка: Клещ Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клещ Андрей Сергеевич

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