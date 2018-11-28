Фомичев Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФомичев Александр Матвеевич

Фомичев Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1926

Дата смерти

28.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1954

Дочь: Наталия Александровна Ершова

Мать ребёнка: Фомичева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Фомичева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Мария

Смерть
28.11.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close