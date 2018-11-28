Фомичев Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1926
Дата смерти28.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.11.1954
Дочь: Наталия Александровна Ершова
Мать ребёнка: Фомичева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомичев Евгений Александрович
Мать ребёнка: Фомичева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Мария
Смерть
28.11.2018