Носков Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Носкова) Людмила

Мать ребёнка: Носкова (Баталина) Любовь

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова (Баталина) Любовь

Рождение ребёнка
20.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Носкова (Баталина) Любовь

Макарье, Котельничский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Макарье, Котельничский муниципальный район, Кировская область

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