Попова Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1894
Сын: Попов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Попов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Попов Семен Константинович
Отец ребёнка: Попов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Попов Александр Константинович
Отец ребёнка: Попов Константин Михайлович
Смерть
Неизвестно