Шаймухаметов Габдулгани Мухаметситдикович
Место рожденияУразбахты
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шаймухаметов Мухамматсадык Шагимухаммет
Мать: не указана
Уразбахты
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Хатима Габдулганиевна
Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймухаметов Хамид Габдулганиевич
Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаймухаметова Зайнаб Габдулганиевна
Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаймухаметов Хайдар Габдулганиевич
Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шаймухаметов Масгут Габдулганиевич
Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Рысаева (Шаймухаметова) Халида Абдулганиевна
Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза
Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно