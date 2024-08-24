Шаймухаметов Габдулгани Мухаметситдикович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаймухаметов Габдулгани Мухаметситдикович

Место рождения

Уразбахты

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаймухаметов Мухамматсадык Шагимухаммет

Мать: не указана

Уразбахты
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Хатима Габдулганиевна

Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймухаметов Хамид Габдулганиевич

Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаймухаметова Зайнаб Габдулганиевна

Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаймухаметов Хайдар Габдулганиевич

Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза

Рождение ребёнка
1924

Сын: Шаймухаметов Масгут Габдулганиевич

Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Рысаева (Шаймухаметова) Халида Абдулганиевна

Мать ребёнка: Шаймухаметова (Мустаева) Файза

Уразбахты, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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