Шерстянкина Федосья
Место рождения
Дата рождения1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шерстянкин Яков Борисович
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1807
Сын: Шерстянкин Илья Борисович
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Шерстянкина Пелагея Борисовна
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1811
Сын: Шерстянкин Евстафий Борисович
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Шерстянкина Федосья Борисовна
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шерстянкин Василий Борисович
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Шерстянкина Ксения Борисовна
Отец ребёнка: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстянкин Борис
Кательновский форпост