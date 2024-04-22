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Шерстянкина Федосья

Место рождения

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1804

Сын: Шерстянкин Яков Борисович

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1807

Сын: Шерстянкин Илья Борисович

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Шерстянкина Пелагея Борисовна

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1811

Сын: Шерстянкин Евстафий Борисович

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Шерстянкина Федосья Борисовна

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шерстянкин Василий Борисович

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Шерстянкина Ксения Борисовна

Отец ребёнка: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Борис

Алмалы, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Кательновский форпост
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