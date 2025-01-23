Барановский Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБарановский Иван

Барановский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барановская (Тётушкина) Галина

Рождение ребёнка
14.01.1972

Сын: Барановский Иван

Мать ребёнка: Барановская (Тётушкина) Галина

Рождение ребёнка
31.08.1973

Сын: Барановский Виктор

Мать ребёнка: Барановская (Тётушкина) Галина

Рождение ребёнка
20.05.1986

Сын: Барановский Максим

Мать ребёнка: Барановская (Тётушкина) Галина

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