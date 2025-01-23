Барановский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1972
Сын: Барановский Иван
Мать ребёнка: Барановская (Тётушкина) Галина
Рождение ребёнка
31.08.1973
Сын: Барановский Виктор
Мать ребёнка: Барановская (Тётушкина) Галина
Рождение ребёнка
20.05.1986
Сын: Барановский Максим
Мать ребёнка: Барановская (Тётушкина) Галина